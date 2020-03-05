Какие слова Тихонова привели к обыскам Логинова на ЧМ по биатлону

Четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова обвинили в том, что его слова стали поводом для обысков в номере Александра Логинова во время чемпионата мира по биатлону. В распоряжении журналистов оказались документы, которые антидопинговый менеджер IBU Сара Фуссек передала итальянской полиции.

На их основании карабинеры пришли к Логинову в 6 утра в день эстафеты (22 февраля), изъяли телефон и ноутбук, и провели обыск. Одной из причин стало то, что личный тренер Логинова Александр Касперович находился на турнире под чужой аккредитацией.

Специалисту сделала пропуск Федерация биатлона Украины, а проговорился об этом Тихонов в интервью News.ru 17 февраля. В документах Фуссек приведены цитаты из слов экс-главы Союза биатлонистов России (СБР).

Слова Тихонова про Касперовича

В интервью Тихонов обвинил СБР в плохой работе. По его мнению, в успехе Александра Логинова (золото в спринте и бронза в преследовании) большая часть заслуги Касперовича, которого официально не взяли на чемпионат. Туда тренер отправился за счёт средств Федерации биатлона Санкт-Петербурга и ее главы Дмитрия Васильева.

"Вся эта бодяга длится второй сезон. Именно Васильев командировал Касперовича к Логинову на чемпионат мира. Союз биатлонистов не имеет к нему абсолютно никакого отношения. Они ему даже аккредитацию не сделали, а ему дала её Украина. У нас прекрасные отношения сложились с украинской, белорусской и казахстанской командами. Александр Никифоров приехал из Новосибирска и получил аккредитацию Казахстана. Вот так у нас работает Союз биатлонистов России. Это просто караул", - заявил Тихонов.

Что смутило IBU в словах Тихонова

По словам Тихонова, использование чужих аккредитаций на серьёзных соревнованиях - обычная практика для постсоветских команд. И это действительно так: в случае необходимости украинцы помогают россиянам и наоборот.

Но для других команд это неприемлемо. По крайней мере, это точно может послужить поводом для сомнений со стороны "наших западных партнёров". Тем более в ситуации с Логиновым, который так и не объяснил общественности, откуда у него в организме взялся ЭПО в 2014 году.

Прошло уже шесть лет, Логинов отбыл дисквалификацию, но вокруг него постоянно ходят разговоры о допинге. Тем более тренировал спортсмена тогда как раз Касперович.

Для Сары Фуссек, которая донесла в полицию, сошлись сразу несколько факторов:

чужая аккредитация Касперовича;

нахождение тренера рядом с Логиновым;

допинговое прошлое биатлониста;

хорошие результаты Логинова на ЧМ;

слова известного в биатлонном мире Тихонова.

Видимо, все это позволило девушке сделать выводы о возможных допинговых махинациях Логинова и начать дело.

История повторится, если не сделать выводов

Российский биатлон сейчас напоминает борьбу пауков в банке. И если это не остановить, история повторится не раз.

Мог ли СБР сделать аккредитацию Касперовичу на чемпионат? Однозначно, мог. Но для этого нужна слаженная работа личного тренера и тренерского штаба сборной, в котором он не присутствует. Тогда у такой девушки, как Сара Фуссек, не было бы повода для придирок к Логинову. А у России, возможно, еще одна медаль чемпионата мира.

Тихонов говорит, что медали Логинова - заслуга Касперовича и только его. В тренерском штабе даже после чемпионата мира утверждают, что Касперович к этому никакого отношения не имеет. В общем, соревнование кто кого переспорит продолжается.

Мог бы Александр Тихонов не рассказывать об этой ситуации? Конечно, да. Но биатлонное сообщество России взяло курс на очень яркие и громкие комментарии, которые с удовольствием используют СМИ. Вспомнить хотя бы историю с Анфисой Резцовой, которая во время чемпионата была суперпопулярна не только в России.

Видимо, амбиции бывших и нынешних руководителей (экспертов, тренеров, спонсоров) биатлона не могут вылиться во что-то содержательное. Даже сейчас, когда эмоции после чемпионата мира уже утихли, Тихонова продолжают атаковать.

Первым это сделал биатлонный голос Дмитрий Губерниев. Он буквально назвал Тихонова "стукачком", хотя олимпийский чемпион преднамеренно не "сливал" информацию в IBU. Очередной конфликт между двумя людьми, которых можно назвать "хедлайнерами" российского биатлона однозначно затмит любые выступления россиян на трассах.

В итоге виноваты в ситуации с Логиновым все - и СБР, и Тихонов, и Губерниев, и российские СМИ. Страдают же по обыкновению рядовые болельщики и сами спортсмены.