Адвокат Панич настаивает: подписи Родченкова поддельные

Алексей Панич, адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой выступил с очередным заявлением по поводу подписей Григория Родченкова на документах в CAS. Юрист продолжает считать бумаги поддельными и называет неверной интерпретацию его слов в СМИ.

Второго марта Панич заявил, что подписи Родченкова на письменных показаниях для CAS поддельные. Третьего марта российские СМИ выступили с громкими заголовками о том, что МОК признал подделку подписей, из-за чего показания информатора WADA могут быть удалены из дела.

Панич сегодня заявил, что не говорил слов о признании подписей поддельными. СМИ сделали вывод, что сторона биатлонисток согласилась с тем, что они настоящие. Адвокату пришлось прокомментировать эту информацию.

"Я не опровергал тот факт, что подписи поддельные. Это СМИ играют с новостями. Мы со своей стороны заявляем, что подписи являются поддельными, но МОК это не признал. Когда у меня спросили про это, я пояснил: МОК подписи поддельными не признал, но мы продолжаем на этом настаивать. CAS принял все документы к рассмотрению, и арбитры должны отразить в своем решении, как они относятся к каждому представленному доказательству", — заявил Панич в комментарии РИА "Новости".

Ранее "Правда.Ру" разбиралась в запутанном процессе суда по делу биатлонисток в материале "Новое дело Родченкова: подделка подписей или информационный шум?"