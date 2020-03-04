Шведка Элизабет Хогберг выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Раубичах. Она преодолела дистанцию в 7,5 км без промахов за 21 минуту 42,7 секунды.
Второй стала немка Штефани Шерер с отставанием в 28,7 секунды. Третье место заняла норвежка Аасне Скреде - также без промахов и без отставания 29,8.
Среди россиянок лучшей стала Валерия Васнецова. Она допустила один промах на "стойке" и отстала на 1 минуту 15,8 секунды.
Результаты других российских биатлонисток:
Республики Донбасса могут пойти на компромисс с Украиной в вопросе проведения местных выборов и совместного патрулирования границы с Россией.