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Васнецова стала десятой в спринте на этапе Кубка IBU в Раубичах

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Шведка Элизабет Хогберг выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Раубичах. Она преодолела дистанцию в 7,5 км без промахов за 21 минуту 42,7 секунды. 

Второй стала немка Штефани Шерер с отставанием в 28,7 секунды. Третье место заняла норвежка Аасне Скреде - также без промахов и без отставания 29,8.

Среди россиянок лучшей стала Валерия Васнецова. Она допустила один промах на "стойке" и отстала на 1 минуту 15,8 секунды.

Результаты других российских биатлонисток:

  • 12. Екатерина Глазырина - +1.23,6 (промахи 1+1).
  • 13. Анастасия Поршнева - +1.24,9 (0+1).
  • 14. Полина Шевнина - +1.26,9 (0+0).
  • 28. Виктория Сливко - +2.22,6 (3+1).
биатлон кубок ibu екатерина глазырина
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