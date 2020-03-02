МОК в суде представил документы с поддельной подписью Родченкова

Адвокат Алексей Панич рассказал о том, как Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил в Спортивном арбитражном суде (CAS) поддельные документы.

Юрист ведёт дело биатлонисток Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой.

Спортсменки подали жалобу в CAS на решение МОК о дисквалификации и лишении медалей Олимпиады-2014. Зайцева, Вилухина и Романова были наказаны в 2017 году после расследования независимого эксперта WADA Ричарда Макларена по российскому допинговому скандалу.

Панич во время заседания в CAS заявил, что МОК предоставила документы с поддельной подписью Григория Родченкова, бывшего главы московской антидопинговой лаборатории и информатора WADA.