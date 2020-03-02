Адвокат Алексей Панич рассказал о том, как Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил в Спортивном арбитражном суде (CAS) поддельные документы.
Юрист ведёт дело биатлонисток Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой.
Спортсменки подали жалобу в CAS на решение МОК о дисквалификации и лишении медалей Олимпиады-2014. Зайцева, Вилухина и Романова были наказаны в 2017 году после расследования независимого эксперта WADA Ричарда Макларена по российскому допинговому скандалу.
Панич во время заседания в CAS заявил, что МОК предоставила документы с поддельной подписью Григория Родченкова, бывшего главы московской антидопинговой лаборатории и информатора WADA.
"Безответственность и некомпетентность МОК привела к тому, что спортсмены потратили кучу своих денег и времени. В созданной чиновниками МОК только им удобной системе у спортсмена практически нет шансов доказать свою невиновность. Мы требуем от СAS создать новый прецедент и хотим справедливой компенсации морального вреда и понесенных расходов. Такая серьезная организация не вправе готовить обвинение так непрофессионально", — передаёт слова Панича ТАСС.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".