Немка Вильхельм ждёт извинений от Логинова

Трехкратная олимпийская чемпионка Кати Вильхельм высказала своё отношение к скандалу с биатлонистом Александром Логиновым на чемпионате мира в Антерсельве. По мнению девушки, без оснований итальянская полиция не проводила бы обыск в его номере.

"Может, это напугает некоторых сильнее, чем допинг-тест WADA? Это предупреждение для всех. Чего я до сих пор жду, так это раскаяния или извинения Логинова. На соревнованиях это тоже отразится положительно. Может, он чего-то не понимал, или у него не было злых намерений", - заявила Вильхельм.

Напомним, Логинов с 2014-го по 2016 год отбыл дисквалификацию за употребление ЭПО. После возвращения к соревнованиям он неоднократно подвергался информационным атакам со стороны других биатлонистов.

На чемпионате мира по биатлону он выиграл золото в спринте и бронзу в преследовании.