Ковальчук прокомментировал дебют за "Вашингтон"

Нападающий "Вашингтона" Илья Ковальчук поделился впечатлениями от первого матча за "Кэпиталз". Он дебютировал в игре с "Виннипегом", которую команда выиграла по буллитам.

Ковальчук начал игру в третьем звене и провёл на площадке 14 минут 39 секунд. Россиянин совершил три броска по воротам, провёл два силовых приёма и заблокировал два броска. Он набрал показатель полезности "-2".

"Мы выиграли, все отлично. Хотя своей личной игрой я недоволен. Сыграл сегодня "минус два" — нужно исправляться… Первый гол — я отдал рискованный пас, его перехватили и забили. Второй… Я там сменился, но все равно, нужно исправляться. Русская пятёрка в "Вашингтоне"? Все может быть. Сегодня мы во втором периоде втроем чуть не вышли. Тренер нас назвал, но там вроде бы удаление случилось. Будем надеяться, что сыграем вместе, конечно", — заявил Ковальчук.

Илья Ковальчук в НХЛ

Ковальчук провёл за "Монреаль" 22 матча в этом сезоне, в которых забросил шесть шайб и сделал семь результативных передач. Перед этим россиянин выступал за "Лос-Анджелес Кингз". Форвард вернулся в НХЛ после шестилетнего перерыва.

С 2005 по 2012 год Ковальчук выступал за "Атланту Трэшерз" и "Нью-Джерси Дэвилз". Всего на его счету 919 матчей, 442 гола и 430 передач в регулярном чемпионате НХЛ.

В 2012 году Ковальчук вместе с "Дэвилз" дошёл до финала Кубка Стэнли, в котором команда уступили "Лос-Анджелесу" (2-4).