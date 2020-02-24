Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса

Сегодня ночью в Беларуси состоялось бойцовское шоу. Главный его бой — между россиянином Сергеем Харитоновым и бразильцем Родригесом завершился нокаутом.
Харитонов, выигравший первый раунд, в самом начале второго "положил" своего соперника. После чего поединок был остановлен.
Сергей Харитонов, чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, после боя рассказал, что был уверен в победе, поскольку "просчитал" тактику Родригеса и ему "было понятно, как он станет действовать":
"Родригес использовал быстрые передвижения, пытаясь меня вымотать его. Надо было не поддаваться на провокации и уходить от обострения ситуации. Я вообще-то планировал победу в 3 раунде, когда противник устанет от техники боя физически. Ну и интригу для зрителей подержать хотелось — они же на шоу пришли. Я очень хотел, чтобы упавший Родригес встал, но — увы — нокаут. Рефери сказал — все".
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