Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса

Сегодня ночью в Беларуси состоялось бойцовское шоу. Главный его бой — между россиянином Сергеем Харитоновым и бразильцем Родригесом завершился нокаутом.

Харитонов нокаутирует Родригеса

Харитонов, выигравший первый раунд, в самом начале второго "положил" своего соперника. После чего поединок был остановлен.

Сергей Харитонов, чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, после боя рассказал, что был уверен в победе, поскольку "просчитал" тактику Родригеса и ему "было понятно, как он станет действовать":