Названы гонорары Фьюри и Уайлдера за чемпионский бой

Телеканал ESPN назвал суммы, которые чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер и претендент на титул Тайсон Фьюри получат за бой. Поединок состоится 22 февраля в Лас-Вегасе, на кону будет стоять титул WBC в тяжелом весе.

По сведениям журналистов, каждый из боксёров гарантировано получит по 30 млн долларов. Также Уайлдеру и Фьюри полагается процент от продаж трансляции боя.

Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри

Американец и британец встречались в декабре 2018 года. Тогда бой завершился вничью. Остальные 42 боя Уайлдер выиграл. На его счету 11 защит пояса WBC.

Фьюри также является непобеждённым боксером. В ноябре 2015 года он по очкам выиграл бой с Владимиром Кличко, но затем был перерыв в 2,5 года из-за нестабильного состояния британца. После возвращения провёл пять боёв.