Мужская спринтерская гонка в шведском Оре в рамках "Ски Тура" завершилась скандалом. Норвежские лыжники сделали всё, чтобы Александр Большунов не дошёл до финала и как можно больше уступил в общем зачёте.
Большунов во время квалификации упал после того, как Симен Крюгер зацепил россиянину лыжу и буквально свалился перед ним. В лыжных гонках, особенно в контактных видах, такое случается нередко, но то, как именно норвежец упал, позволяет сделать вывод о нечестной игре соперников.
Россиянин после такого не смог выйти в финал спринта. Соревнования выиграл Йоханнес Клебо, а лидирующий в "Ски Туре" Пол Голберг занял четвёртое место. Его отрыв от Большунова в зачёте многодневки увеличился с одной до 23-х секунд.
На "командную игру" Норвегии обратил внимание сам Большунов. По мнению лидера общего зачёта Кубка мира, у Крюгера было достаточно места, чтобы избежать падения.
"Похоже, норвежская команда ведёт нечестную борьбу. Крюгер упал прямо мне под ноги. Если они хотят победить таким образом — ладно, но это выглядит несправедливо. Мне показалось, что места было более чем достаточно. У него не было причин падать", — заявил Большунов в интервью NRK.
Крюгер считает, что его падение — обычный инцидент в спринте. Норвежец заявил, что у него не было умысла сбивать Большунова.
"Мы просто оказались слишком близко друг к другу. Я думал, что у меня получится пройти, но мы столкнулись. У меня не было никакого умысла сбивать Большунова. Получилось глупо, независимо от того, кто виноват. Это был всего лишь несчастный случай", — заявил Крюгер.
20 февраля в "Ски Туре" состоится 38-километровая гонка с массовым стартом. Свободным стилем лыжники пробегут дистанцию между шведским городом Стурлином и норвежским Мерокером.
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