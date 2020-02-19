Игра не по правилам: как норвежцы уронили Большунова на "Ски Туре"

Мужская спринтерская гонка в шведском Оре в рамках "Ски Тура" завершилась скандалом. Норвежские лыжники сделали всё, чтобы Александр Большунов не дошёл до финала и как можно больше уступил в общем зачёте.

Большунов во время квалификации упал после того, как Симен Крюгер зацепил россиянину лыжу и буквально свалился перед ним. В лыжных гонках, особенно в контактных видах, такое случается нередко, но то, как именно норвежец упал, позволяет сделать вывод о нечестной игре соперников.

Итог падения Большунова

Россиянин после такого не смог выйти в финал спринта. Соревнования выиграл Йоханнес Клебо, а лидирующий в "Ски Туре" Пол Голберг занял четвёртое место. Его отрыв от Большунова в зачёте многодневки увеличился с одной до 23-х секунд.

Пол Голберг (Норвегия) — 1 час 6 минут 37 секунд. Александр Большунов (Россия) — +23 секунды. Шюр Рете (Норвегия) — +42. Эрик Вальнес (Норвегия) — +56. Мартин Ньенгет (Норвегия) — +58.

"Норвежская команда ведёт нечестную борьбу"

На "командную игру" Норвегии обратил внимание сам Большунов. По мнению лидера общего зачёта Кубка мира, у Крюгера было достаточно места, чтобы избежать падения.

"Похоже, норвежская команда ведёт нечестную борьбу. Крюгер упал прямо мне под ноги. Если они хотят победить таким образом — ладно, но это выглядит несправедливо. Мне показалось, что места было более чем достаточно. У него не было причин падать", — заявил Большунов в интервью NRK.

"Мы просто оказались слишком близко друг к другу"

Крюгер считает, что его падение — обычный инцидент в спринте. Норвежец заявил, что у него не было умысла сбивать Большунова.

"Мы просто оказались слишком близко друг к другу. Я думал, что у меня получится пройти, но мы столкнулись. У меня не было никакого умысла сбивать Большунова. Получилось глупо, независимо от того, кто виноват. Это был всего лишь несчастный случай", — заявил Крюгер.

"Ски Тур": что дальше

20 февраля в "Ски Туре" состоится 38-километровая гонка с массовым стартом. Свободным стилем лыжники пробегут дистанцию между шведским городом Стурлином и норвежским Мерокером.