Российские саночники завоевали первое золото на чемпионате мира в Сочи

На чемпионате мира по санному спорту в Сочи завершились первые соревнования. В спринте мужских двоек победу одержал российский экипаж Александра Денисьева и Владислава Антонова.

Серебряную медаль выиграли итальянцы Эмануэль Ридер и Симон Кайнцвальднер, бронзовую награду - немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт.

Соревнования 14 февраля продолжатся спринтом у мужчин и женщин на одиночных санях.

Кроме того, будут разыграны ещё четыре комплекта наград в заездах двоек, мужчин и женщин, а также в эстафете.

Чемпионат мира по санному спорту: спринт двоек