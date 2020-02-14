На чемпионате мира по санному спорту в Сочи завершились первые соревнования. В спринте мужских двоек победу одержал российский экипаж Александра Денисьева и Владислава Антонова.
Серебряную медаль выиграли итальянцы Эмануэль Ридер и Симон Кайнцвальднер, бронзовую награду - немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт.
Соревнования 14 февраля продолжатся спринтом у мужчин и женщин на одиночных санях.
Кроме того, будут разыграны ещё четыре комплекта наград в заездах двоек, мужчин и женщин, а также в эстафете.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.