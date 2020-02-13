Резцова прокомментировала слова Фуркада про "старческий маразм"

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на слова биатлониста Мартена Фуркада. Ранее француз заявил, что у бывшей биатлонистки и лыжницы "старческий маразм".

Так Фуркад ответил на слова Резцовой о том, что француз использует медицинские препараты для повышения результатов. Бывшая биатлонистка заявила, что французу не получится достичь её результатов.

"Ничего себе! Хочу сказать, что он никогда не достигнет того, чего достигла я. Он этого не достоин. Зря он так сказал в адрес трехкратной олимпийской чемпионки. Он меня обидел", - заявила Резцова.

Анфиса Резцова

Резцова в своей карьере выиграла несколько медалей Олимпийских игр, чемпионатов и Кубков мира в лыжных гонках и биатлоне:

золото Олимпиады - 1988 (лыжные гонки), 1992, 1994 (биатлон);

серебро Олимпиады - 1988 (лыжные гонки);

бронза Олимпиады - 1994 (биатлон);

три золота, два серебра чемпионатов мира (лыжные гонки);

серебро чемпионата мира (биатлон);

две победы в общем зачёте Кубка мира (биатлон).

Мартен Фуркад

Фуркад на протяжении 11 сезонов находится в лидерах мирового биатлона. Француз в своей карьере выиграл: