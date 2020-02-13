Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на слова биатлониста Мартена Фуркада. Ранее француз заявил, что у бывшей биатлонистки и лыжницы "старческий маразм".
Так Фуркад ответил на слова Резцовой о том, что француз использует медицинские препараты для повышения результатов. Бывшая биатлонистка заявила, что французу не получится достичь её результатов.
"Ничего себе! Хочу сказать, что он никогда не достигнет того, чего достигла я. Он этого не достоин. Зря он так сказал в адрес трехкратной олимпийской чемпионки. Он меня обидел", - заявила Резцова.
Резцова в своей карьере выиграла несколько медалей Олимпийских игр, чемпионатов и Кубков мира в лыжных гонках и биатлоне:
Фуркад на протяжении 11 сезонов находится в лидерах мирового биатлона. Француз в своей карьере выиграл:
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.