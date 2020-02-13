Мартен Фуркад: у Анфисы Резцовой старческий маразм

Французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на слова двукратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой о том, что он показывает высокие результаты при помощи медицинских препаратов. 55-летняя россиянка выступила с таким заявлением в интервью "Советскому спорту".

Кроме Фуркада, Резцова обвинила в использовании медпрепаратов норвежских биатлонистов. Так, она считает, что Тириль Экхофф не может показывать запредельную скорость пять этапов подряд.

"Фуркад - великий спортсмен и огромный талант, но он все равно получает какую-то медицинскую поддержку. То же самое у норвежцев. Ну не могу я поверить, что Экхофф настолько на голову сильнее всех ходом. Все пять этапов она прет как ужаленная", - заявила Резцова.

Ответ Фуркада Резцовой

Фуркад ответил лаконично. Он оставил комментарий в Twitter.

"Надеюсь, не у всех бывших спортсменов старческий маразм. Но это тот случай", - написал Фуркад.

Фуркад сегодня стартует на чемпионате мира по биатлону. Спортсмен выступит в смешанной эстафете, которая начнётся в 16.45 по московскому времени.