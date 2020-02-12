Резцова обвинила Фуркада и норвежцев в использовании медпрепаратов

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что не верит в честность побед Мартена Фуркада и норвежских биатлонистов. По её словам, лидеры используют "медицинскую помощь".

По мнению Резцовой, такие биатлонисты, как Фуркад и Тириль Экхофф, не могут постоянно показывать высокие результаты без участия медиков. Олимпийская чемпионка заявила, что биатлонисты продолжают выступать только потому, что их не смогли уличить допинговые службы.

"Фуркад - великий спортсмен и огромный талант, но он все равно получает какую-то медицинскую поддержку. То же самое у норвежцев. Ну не могу я поверить, что Экхофф настолько на голову сильнее всех ходом. Все пять этапов она прет как ужаленная. Не поверю, что такое возможно без медицинской помощи. А сколько у норвежцев астматиков? Люди, болеющие астмой, с трудом ходят, а эти постоянно побеждают. Но, как говорится, не пойман - не вор", - заявила Резцова в интервью "Советскому спорту".

13 февраля в Антерсельве стартует чемпионат мира по биатлону.