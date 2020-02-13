Чемпионат мира по биатлону стартует смешанной эстафетой
В четверг, 13 февраля, в итальянской Антерсельве стартует чемпионат мира по биатлону. Первой гонкой турнира станет смешанная эстафета. Биатлонисты выйдут на старт в 16.45 по московскому времени.
Сборная России выступит в составе Ирины Старых, Екатерины Юрловой, Матвея Елисеева и Александра Логинова. Команда получила пятый стартовый номер.
Состав смешанной эстафеты ЧМ по биатлону:
- Норвегия - Марте Олсбу Ройселанн, Тириль Экхофф, Тарьей Бё, Йоханнес Бё.
- Франция - Жюли Симон, Жюстин Бреза, Мартен Фуркад, Кинтон Фийон Майе.
- Италия - Лиза Витоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш.
- Швеция - Лин Перссон, Ханна Оберг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон.
- Россия - Ирина Старых, Екатерина Юрлова, Матвей Елисеев, Александр Логинов.
- Германия - Франциска Пройсс, Дениз Херманн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.
- Австрия - Лиза Хайзер, Катарина Иннерхофер, Феликс Лейтнер, Доминик Ландентингер.
- Швейцария - Селина Гаспарин, Лена Хекки, Бенжамин Вегер, Серафин Вистнер.
- Чехия - Ева Пускарчикова, Маркета Давидова, Онджрей Моравец, Михал Крчмар.
Сборная России в смешанных эстафетах
В этом сезоне в Кубке мира состоялись две смешанные эстафеты. В обеих гонках команда заняла четвёртое место. Логинов пробежал обе гонки, Елисеев, Старых и Юрлова - по одной.
В Эстерсунде призовая тройка выглядела так:
- Италия.
- Норвегия.
- Швеция.
В Поклюке медали получили:
- Франция.
- Норвегия.
- Германия.
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