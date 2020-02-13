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Чемпионат мира по биатлону стартует смешанной эстафетой

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

В четверг, 13 февраля, в итальянской Антерсельве стартует чемпионат мира по биатлону. Первой гонкой турнира станет смешанная эстафета. Биатлонисты выйдут на старт в 16.45 по московскому времени.

Сборная России выступит в составе Ирины Старых, Екатерины Юрловой, Матвея Елисеева и Александра Логинова. Команда получила пятый стартовый номер.

Состав смешанной эстафеты ЧМ по биатлону:

  1. Норвегия - Марте Олсбу Ройселанн, Тириль Экхофф, Тарьей Бё, Йоханнес Бё.
  2. Франция - Жюли Симон, Жюстин Бреза, Мартен Фуркад, Кинтон Фийон Майе.
  3. Италия - Лиза Витоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш.
  4. Швеция - Лин Перссон, Ханна Оберг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон.
  5. Россия - Ирина Старых, Екатерина Юрлова, Матвей Елисеев, Александр Логинов.
  6. Германия - Франциска Пройсс, Дениз Херманн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.
  7. Австрия - Лиза Хайзер, Катарина Иннерхофер, Феликс Лейтнер, Доминик Ландентингер.
  8. Швейцария - Селина Гаспарин, Лена Хекки, Бенжамин Вегер, Серафин Вистнер.
  9. Чехия - Ева Пускарчикова, Маркета Давидова, Онджрей Моравец, Михал Крчмар.

Сборная России в смешанных эстафетах

В этом сезоне в Кубке мира состоялись две смешанные эстафеты. В обеих гонках команда заняла четвёртое место. Логинов пробежал обе гонки, Елисеев, Старых и Юрлова - по одной.

В Эстерсунде призовая тройка выглядела так:

  1. Италия.
  2. Норвегия.
  3. Швеция.

В Поклюке медали получили:

  1. Франция.
  2. Норвегия.
  3. Германия.
Темы биатлон ирина старых матвей елисеев екатерина юрлова александр логинов смешанная эстафета чемпионат мира по биатлону
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