Чемпионат мира по биатлону стартует смешанной эстафетой

В четверг, 13 февраля, в итальянской Антерсельве стартует чемпионат мира по биатлону. Первой гонкой турнира станет смешанная эстафета. Биатлонисты выйдут на старт в 16.45 по московскому времени.

Сборная России выступит в составе Ирины Старых, Екатерины Юрловой, Матвея Елисеева и Александра Логинова. Команда получила пятый стартовый номер.

Состав смешанной эстафеты ЧМ по биатлону:

Норвегия - Марте Олсбу Ройселанн, Тириль Экхофф, Тарьей Бё, Йоханнес Бё. Франция - Жюли Симон, Жюстин Бреза, Мартен Фуркад, Кинтон Фийон Майе. Италия - Лиза Витоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш. Швеция - Лин Перссон, Ханна Оберг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон. Россия - Ирина Старых, Екатерина Юрлова, Матвей Елисеев, Александр Логинов. Германия - Франциска Пройсс, Дениз Херманн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль. Австрия - Лиза Хайзер, Катарина Иннерхофер, Феликс Лейтнер, Доминик Ландентингер. Швейцария - Селина Гаспарин, Лена Хекки, Бенжамин Вегер, Серафин Вистнер. Чехия - Ева Пускарчикова, Маркета Давидова, Онджрей Моравец, Михал Крчмар.

Сборная России в смешанных эстафетах

В этом сезоне в Кубке мира состоялись две смешанные эстафеты. В обеих гонках команда заняла четвёртое место. Логинов пробежал обе гонки, Елисеев, Старых и Юрлова - по одной.

В Эстерсунде призовая тройка выглядела так:

Италия. Норвегия. Швеция.

В Поклюке медали получили: