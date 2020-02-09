Пловчиха из Британии будет выступать за российскую сборную

Чемпионка Европы по плаванию среди юниоров Татьяна Белоногофф выступит соревнованиях в Ницце под российским флагом. Гражданка Англии русского происхождения тренируется под началом Ирины Вятчаниной, первого тренера знаменитой российской пловчихи Юлии Ефимово.

Примечательно, что Татьяна Белоногофф уже выступает в чемпионатах России. В ближайшее время она станет представителем РФ на международных соревнованиях.