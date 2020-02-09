Чемпионка Европы по плаванию среди юниоров Татьяна Белоногофф выступит соревнованиях в Ницце под российским флагом. Гражданка Англии русского происхождения тренируется под началом Ирины Вятчаниной, первого тренера знаменитой российской пловчихи Юлии Ефимово.
Примечательно, что Татьяна Белоногофф уже выступает в чемпионатах России. В ближайшее время она станет представителем РФ на международных соревнованиях.
"Смена спортивного гражданства в процессе. Если Татьяна успеет сменить гражданство, выступит и на отборе. Ждем решения по ее вопросу. Белоноговой по силам выйти и на новый уровень результатов", - рассказал РИА Новости главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".