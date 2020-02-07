Вратарь олимпийской сборной Уругвая Игнасио Де Арруабаррена в матче квалификации на Игры-2020 против Бразилии забил гол в собственные ворота. Голкипер пытался зафиксировать мяч в руках после удара, но необъяснимым движением сам переправил его за "ленточку".
Этот гол помог бразильцами избежать поражения в матче. После финального свистка была зафиксирована ничья - 1:1.
Курьёзный эпизод может лишить Уругвай путёвки на Олимпиаду. В отборочном турнире Южной Америки 9 февраля завершатся матчи финальной группы. На данный момент положение в квартете следующее:
Аргентинцы уже получили путёвку. Бразилия в случае победы в последнем туре над Аргентиной заработает вторую.
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