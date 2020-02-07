Голкипер сборной Уругвая забил курьёзный гол в свои ворота

Вратарь олимпийской сборной Уругвая Игнасио Де Арруабаррена в матче квалификации на Игры-2020 против Бразилии забил гол в собственные ворота. Голкипер пытался зафиксировать мяч в руках после удара, но необъяснимым движением сам переправил его за "ленточку".

Этот гол помог бразильцами избежать поражения в матче. После финального свистка была зафиксирована ничья - 1:1.

Футбол на Олимпиаде-2020

Курьёзный эпизод может лишить Уругвай путёвки на Олимпиаду. В отборочном турнире Южной Америки 9 февраля завершатся матчи финальной группы. На данный момент положение в квартете следующее:

Аргентина - 6 очков.

Бразилия - 2.

Уругвай - 1.

Колумбия - 1.

Аргентинцы уже получили путёвку. Бразилия в случае победы в последнем туре над Аргентиной заработает вторую.