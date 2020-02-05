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Чемпионат мира по санному спорту отметят на "Роза Хутор"

Спорт

Сборные команды из 20 стран мира расположились на курорте. Торжественные и развлекательные мероприятия важного спортивного события пройдут на главной площади Роза с 13 по 16 февраля.

Чемпионат мира по санному спорту Россия принимает впервые. Для участия в нем в Сочи уже прибыли 120 спортсменов из 20 стран мира. На санно-бобслейной трассе "Санки" выступят главные звёзды этого вида спорта:

  • олимпийские чемпионы Феликс Лох, Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия),
  • чемпион мира 2017 года Вольфганг Киндл (Австрия),
  • серебряный призёр ОИ 2018 года Крис Маздзер (США)
  • и другие.

Российскую сборную представят многократные чемпионы мира и Европы, обладатели Кубков мира и олимпийских наград:

  • Семён Павличенко,
  • Роман Репилов,
  • Татьяна Иванова,
  • Александр Денисьев/Владислав Антонов,
  • Владислав Южаков/Юрий Прохоров.

Все соревнования пройдут на санно-бобслейной трассе "Санки". При этом, как и во время Зимних Олимпийских игр 2014 сборные команды разместились на "Роза Хутор". В рамках Чемпионата мира по санному спорту на курорте пройдут торжественные и развлекательные мероприятия.

13 февраля на главной площади Роза состоятся церемония открытия, парад участников, а также концерт популярной группы UMA2rmann (вход бесплатный).

С 14 по 16 февраля на курорте пройдут церемонии награждения победителей соревнований, в их честь запланированы шоу-барабанщиков и выступления кавер-групп. Все дни Чемпионата на курорте можно будет посмотреть прямые трансляции состязаний.

"В расписании соревнований представлены все дисциплины санного спорта: индивидуальная гонка, спринт и командная эстафета, всего будет разыграно семь комплектов наград", — сообщили в Федерации санного спорта России.

Увидеть заезды саночников можно будет не только на большом экране, но и "вживую". Вход для зрителей на санно-бобслейный комплекс — свободный, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Для болельщиков будет организовано регулярное транспортное сообщение от курорта "Роза Хутор" к месту соревнования и обратно на бесплатных шаттлах. Интервал движения 30 минут. Для тех, кто хочет прибыть на автомобиле, около "Санок" предусмотрена бесплатная парковка.

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