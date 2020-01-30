"Спартак" взял в аренду у "Крыльев" открытие сезона Соболева

"Спартак" и "Крылья Советов" объявили о переходе нападающего Александра Соболева. За красно-белых футболист будет выступать как минимум до конца сезона на правах аренды. В ближайшее время форвард присоединится на сбор новой команды в Катаре.

"Спартак" потратит 5 млн евро

По сведениям "Спорт-Экспресса", красно-белые за аренду до конца сезона заплатят 500 тыс. евро. Затем у клуба будет возможность полностью выкупить контракт игрока за 4,5 млн евро.

Таким образом, в плюсе остались все. Соболев получит практику в топ-клубе (и в следующем сезоне приличную зарплату 1,8 млн евро), "Спартак" - перспективного игрока, а "Крылья" - на 3 млн больше, чем могли бы. В контракте футболиста были прописаны отступные в размере 2 млн.

Александр Соболев и сборная России

Наверняка доволен и главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Одно дело вызывать неопытного игрока из "Крыльев", и совсем другое - форварда "Спартака". При условии, что тот будет показывать стабильную игру и во второй части сезона.

Соболев - открытие сезона

Игра Соболева в осенней части чемпионата стала настоящим открытием. Форвард в 18 матчах забил 10 голов и сделал 3 передачи. Фактически же эти мячи растянулись на 13 игр - после вызова в сборную России в октябре Соболев "молчал" шесть поединков.

И это был худший отрезок "Крыльев" в чемпионате - всего одно очко в шести матчах. Именно такой результат стал причиной нахождения самарцев на предпоследнем месте в турнирной таблице. Возможно, Соболеву просто нужен новый вызов, которым и станет "Спартак".