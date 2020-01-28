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Уткин: Кокорин в "Зените" получает 20 тыс. рублей

Спорт » Командные виды » Футбол

Журналист Василий Уткин рассказал о зарплате Александра Кокорина в "Зените". По его словам, по контракту футболист зарабатывает 20 тыс. рублей в месяц. Новое соглашение было подписано после выхода футболиста из колонии в сентябре 2019 года.

"Вы помните, он говорил, что он готов играть бесплатно? Но совсем бесплатно нельзя по закону. Кокорин сейчас получает 20 тысяч рублей по контракту, я точно знаю", - заявил Уткин в эфире радио "Эхо Москвы".

"Кокорина ещё не домучили"

По мнению комментатора, в "Зените" мешают развитию карьеры Кокорина. Ранее Уткин сообщал, что питерцы запретили футболисту вести переговоры с голландским "Фейеноордом".

"В последние полгода контракта с игроком, у которого заканчивается контракт, другим клубам уже можно вести переговоры. Но кто-то ведёт? Конечно, нет. Почему? Нельзя! Отойдите! Мы его еще не домучили! Я не знаю, кто этот человек, которого так разозлил Кокорин", - заявил Уткин.

21 января было объявлено о договорённости между "Зенитом" и "Сочи" об аренде Кокорина до конца сезона. Футболист отказался переходить в сочинский клуб и ждёт, что его возьмут на второй сбор питерской команды.

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