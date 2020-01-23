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"Он всё знал заранее": владелец "Сочи" рассказал о переходе Кокорина

Спорт » Командные виды » Футбол

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг рассказал о переходе нападающего "Зенита" Александра Кокорина. Сочинцы ранее объявили об аренде форварда до конца сезона, но агент игрока заявил, что футболист не хочет в "Сочи".

Ротенберг в комментарии РИА "Новости" заявил о том, что лично получил согласие Кокорина на переход.

"То, что Кокорин узнал об аренде в "Сочи" из СМИ - полная ерунда, он всё знал заранее. Мы с Сашей давно хорошо знакомы, и по аренде мы общались с ним напрямую, в последний момент что-то изменилось", - сообщил Ротенберг.

Александр Кокорин

Кокорин ранее выступал за "Динамо" и "Анжи". В "Зените" он с 2016 года. За команду отыграл 92 матча, в которых забил 34 мяча.

В октябре 2018 года футболист стал участником двух драк в центре Москвы. По итогам разбирательств он был приговорён к 1,5 годам лишения свободы по статьям "Хулиганство" и "Побои". На свободу вышел по УДО в сентябре 2019 года.

 

Темы футбол фк сочи фк зенит трансферы борис ротенберг александр кокорин
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