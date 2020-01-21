Американцы хотят сделать слушания дела WADA и РУСАДА открытыми

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт высказал своё мнение по поводу разбирательств между WADA и РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS). Арбитраж рассмотрит дело о санкциях Всемирного антидопингового агентства против России.

9 декабря WADA вынесло санкции в адрес России, среди которых запрет на участие команды в крупных международных соревнованиях (олимпийских играх и чемпионатах мира) на протяжении четырёх лет. Поводом для ограничений стали якобы махинации с базой данных московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА с решением WADA не согласилось, поэтому дело рассмотрит CAS.

Тайгарт хочет открытый процесс между WADA и РУСАДА

По мнению Тайгарта, разбирательства должны быть открытыми. Глава USADA озаботился тем, что нюансы дела будут знать только непосредственные участники процесса.

"У нас нет юридического основания присоединиться к делу РУСАДА, но мы надеемся, что оно будет открытым для общественности. Это позволит всем заинтересованным лицам, которые не имеют законного права быть там, получать информацию в реальном времени, из первых рук о том, что поставлено на карту", - заявил Тайгарт в интервью ТАСС.

Ганус против публичных слушаний

Глава РУСАДА Юрий Ганус негативно воспринял предложение американского коллеги. По его мнению, открытые слушания могут навредить России.

"Публичные слушания - большой риск для России, потому что пока её позиция недостаточно убедительная, WADA она уже не устроила. В этой связи существуют репутационные риски, публичные слушания могут усилить критику в сторону России", - заявил Ганус.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как будут проходить слушания WADA и РУСАДА, в статье "Нюансы российской апелляции в CAS".