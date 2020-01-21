Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт высказал своё мнение по поводу разбирательств между WADA и РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS). Арбитраж рассмотрит дело о санкциях Всемирного антидопингового агентства против России.
9 декабря WADA вынесло санкции в адрес России, среди которых запрет на участие команды в крупных международных соревнованиях (олимпийских играх и чемпионатах мира) на протяжении четырёх лет. Поводом для ограничений стали якобы махинации с базой данных московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА с решением WADA не согласилось, поэтому дело рассмотрит CAS.
По мнению Тайгарта, разбирательства должны быть открытыми. Глава USADA озаботился тем, что нюансы дела будут знать только непосредственные участники процесса.
"У нас нет юридического основания присоединиться к делу РУСАДА, но мы надеемся, что оно будет открытым для общественности. Это позволит всем заинтересованным лицам, которые не имеют законного права быть там, получать информацию в реальном времени, из первых рук о том, что поставлено на карту", - заявил Тайгарт в интервью ТАСС.
Глава РУСАДА Юрий Ганус негативно воспринял предложение американского коллеги. По его мнению, открытые слушания могут навредить России.
"Публичные слушания - большой риск для России, потому что пока её позиция недостаточно убедительная, WADA она уже не устроила. В этой связи существуют репутационные риски, публичные слушания могут усилить критику в сторону России", - заявил Ганус.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как будут проходить слушания WADA и РУСАДА, в статье "Нюансы российской апелляции в CAS".
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