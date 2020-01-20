Российские спортивные федерации и некоторые спортсмены выступят третьей стороной в разбирательстве между WADA и РУСАДА. В декабре Россия не согласилась с санкциями Всемирного антидопингового агентства. Спор между организациями будет решён в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Ранее сообщалось, что в качестве третьей стороны к разбирательству присоединятся МОК, ОКР, МПК (Международный паралимпийский комитет) и ПКР (Паралимпийский комитет России). Сегодня стало известно о том, что к процессу присоединятся такие организации:
Так, глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что организация готовится к процессу, но пока не подала документы в CAS.
Некоторые федерации отказались от возможности участия в процессе. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в интервью ТАСС заявил, что нет такой необходимости.
Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение выступить в процессе третьей стороной.
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