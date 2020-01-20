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Федерации и спортсмены массово присоединяются к суду WADA и РУСАДА

Спорт

Российские спортивные федерации и некоторые спортсмены выступят третьей стороной в разбирательстве между WADA и РУСАДА. В декабре Россия не согласилась с санкциями Всемирного антидопингового агентства. Спор между организациями будет решён в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Список участников суда в разбирательстве между WADA и РУСАДА

Ранее сообщалось, что в качестве третьей стороны к разбирательству присоединятся МОК, ОКР, МПК (Международный паралимпийский комитет) и ПКР (Паралимпийский комитет России). Сегодня стало известно о том, что к процессу присоединятся такие организации:

  • Федерация спортивной гимнастики России вместе со спортсменами.
  • Федерация фехтования России.
  • Федерация фристайла России.
  • Федерация лыжных гонок России.
  • Федерация сноуборда России.
  • Федерация прыжков на лыжах.
  • Ассоциация лыжных видов спорта России.
  • Члены сборной России по борьбе.
  • Четыре российских пловца.
  • Три представителя сборной России по гребле.
  • Несколько российских дзюдоистов.

Список участников суда может быть дополнен

Так, глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что организация готовится к процессу, но пока не подала документы в CAS.

Некоторые федерации отказались от возможности участия в процессе. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в интервью ТАСС заявил, что нет такой необходимости.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение выступить в процессе третьей стороной.

Темы cas wada русада wada против россии: допинговый скандал
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