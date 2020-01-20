Федерации и спортсмены массово присоединяются к суду WADA и РУСАДА

Российские спортивные федерации и некоторые спортсмены выступят третьей стороной в разбирательстве между WADA и РУСАДА. В декабре Россия не согласилась с санкциями Всемирного антидопингового агентства. Спор между организациями будет решён в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Список участников суда в разбирательстве между WADA и РУСАДА

Ранее сообщалось, что в качестве третьей стороны к разбирательству присоединятся МОК, ОКР, МПК (Международный паралимпийский комитет) и ПКР (Паралимпийский комитет России). Сегодня стало известно о том, что к процессу присоединятся такие организации:

Федерация спортивной гимнастики России вместе со спортсменами.

Федерация фехтования России.

Федерация фристайла России.

Федерация лыжных гонок России.

Федерация сноуборда России.

Федерация прыжков на лыжах.

Ассоциация лыжных видов спорта России.

Члены сборной России по борьбе.

Четыре российских пловца.

Три представителя сборной России по гребле.

Несколько российских дзюдоистов.

Список участников суда может быть дополнен

Так, глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что организация готовится к процессу, но пока не подала документы в CAS.

Некоторые федерации отказались от возможности участия в процессе. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в интервью ТАСС заявил, что нет такой необходимости.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение выступить в процессе третьей стороной.