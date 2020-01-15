Бэкстрем рассказал о новом контракте Овечкина с "Вашингтоном"

Нападающий "Вашингтона" Никлас Бэкстрем уверен в том, что российский хоккеист Александр Овечкин подпишет новый контракт с "Кэпиталз". Капитан должен поставить свою подпись под новым соглашением 2 июля.

"Если все правильно понимаю, Ови подпишет бумаги 2 июля. Не думаю, что ему потребуется помощь. Он справится, тоже упрямый. Так что все в порядке", - приводит слова Бэкстрема официальный сайт НХЛ.

Бэкстрем подписал контракт с "Вашингтоном" на пять лет, за которые он заработает 46 млн долларов. Вместе швед и россиянин выступают за "Кэпиталз" с 2007 года.

Овечкин летом 2021 года станет неограниченно свободным агентом. 1 июля 2020 года он будет иметь право подписать контракт с "Вашингтоном" на 8 лет.