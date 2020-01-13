Каргинов снова выиграл этап ралли "Дакар"

Экипаж команды "КАМАЗ-Мастер" под руководством Андрея Каргинова выиграл восьмой этап ралли-рейда "Дакар" в категории грузовиков. Он преодолел 477 км спецучастка за 4 часа 24 минуты 58 секунд.

Вторым стал его партнер по команде Антон Шибалов с отставанием в пять минут 54 секунды. Третье место у чеха Алеша Лопрайса из "Татры". Четвертую строчку занял Дмитрий Сотников из "КАМАЗ-Мастера". Пятым финишировал чемпион 2019 года Эдуард Николаев, который лишился возможности выступать в общем зачете.

Общий зачет "Дакара" среди грузовиков