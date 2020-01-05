Финал МЧМ: Россия сыграет с Канадой

В финал молодежного чемпионата мира-2020 вышли сборные России и Канады. Россияне в овертайме в полуфинале победили Швецию (5:4), а канадцы разгромили Финляндию (5:0).

5 января в 17.00 Швеция и Финляндия выйдут на лёд, чтобы определить обладателя бронзовых наград.

Россия и Канада начнут свой матч в 21.00. Игру покажет Первый канал.

Молодежная сборная России по хоккею

Сборная России сыграет в финале МЧМ в 12-й раз. Команда завоевала четыре золотые награды - в 1999, 2002, 2003 и 2011 годах.

Россия и Канада встречались в рамках МЧМ 26 раз. Россияне одержали 12 побед, еще один матч завершился вничью. В рамках МЧМ-2020 команда Валерия Брагина разгромила канадцев со счетом 6:0.