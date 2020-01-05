В финал молодежного чемпионата мира-2020 вышли сборные России и Канады. Россияне в овертайме в полуфинале победили Швецию (5:4), а канадцы разгромили Финляндию (5:0).
5 января в 17.00 Швеция и Финляндия выйдут на лёд, чтобы определить обладателя бронзовых наград.
Россия и Канада начнут свой матч в 21.00. Игру покажет Первый канал.
Сборная России сыграет в финале МЧМ в 12-й раз. Команда завоевала четыре золотые награды - в 1999, 2002, 2003 и 2011 годах.
Россия и Канада встречались в рамках МЧМ 26 раз. Россияне одержали 12 побед, еще один матч завершился вничью. В рамках МЧМ-2020 команда Валерия Брагина разгромила канадцев со счетом 6:0.
С 1 января 2020 года действуют новые правила расчета зарплаты.