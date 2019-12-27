Путин отказался от шестого дана по дзюдо

Глава НОК Японии и федерации дзюдо страны Ясухиро Ямасита вспомнил о том, как президент России Владимир Путин отказался от предложенного ему 6-го дана по дзюдо. Глава РФ во время первого визита в Японию встретился с премьер-министром Ёсиро, а после этого посетил международный центр дзюдо Кодокан.

Ямасита рассказал о том, что Путин провел демонстрацию для присутствующих. Директор Кодокана хотел вручить Путину 6-й дан (красно-белый пояс), но тот отказался. Президент России обладает черным поясом.