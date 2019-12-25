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Квят назвал свой способ борьбы с похмельем

Спорт » Одиночные виды » Авторалли

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят рассказал о том, как борется с похмельем. Своим рецептом пилот "Формулы-1" поделился с болельщиками команды во время рождественской вечеринки команды.

"Поздравляю вас с Рождеством и наступающим Новым годом. Надеюсь, вы будете плотно есть в эти дни, может, будете что-то выпивать. Если вы вдруг выпили лишнего, то просто примите аспирин и выпейте чаю с лимоном и медом. Думаю, это поможет от головной боли", - сказал Квят на видео.

В минувшем сезоне Квят занял 13 место в личном зачете пилотов "Формулы-1".

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