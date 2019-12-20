Трюк Свечникова пытался повторить канадец Эннис

Канадский хоккеист Тайлер Эннис попытался повторить трюк россиянина Андрея Свечникова и забросить шайбу из-за ворот соперника. Форвард "Оттавы" хотел поразить ворота "Нэшвилла", но ему помешал защитник Данте Фаббро.



Трюк Свечникова пытался повторить канадец Эннис.

Свечников в этом сезоне дважды забил гол из-за ворот. Ранее в НХЛ такое не удавалось другим хоккеистам, поэтому такие шайбы стали называть "голами Свечникова".

Сам россиянин забросил 15-ю шайбу в сезоне. Он поразил ворота в матче "Колорадо".