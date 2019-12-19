ОКР назвал дату рассмотрения вопроса апелляции России против WADA

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением по поводу сегодняшнего решения наблюдательного совета РУСАДА по апелляции по решению WADA от 9 декабря. ОКР сообщил, что 24 декабря рассмотрит этот вопрос на заседании исполкома организации.

Также в ОКР сообщили, что окончательное решение об апелляции примет Общее собрание членов РУСАДА. В Спортивном арбитражном суде (CAS) сторонами спора выступят WADA и РУСАДА.

"ОКР имеет право независимо выступить в качестве заинтересованной стороны, интересы которой могут быть ущемлены последствиями решений WADA", - говорится в сообщении комитета.

Общее собрание членов РУСАДА

Общее собрание состоится в ближайшее время. На нем должны присутствовать представители ОКР, Паралимпийского комитета России (ПКР), РУСАДА и наблюдательного совета РУСАДА. На заседании 26 ноября, которое рассматривало вопрос санкций со стороны WADA, состав был таким:

Станислав Поздняков - президент ОКР,

Павел Рожков - первый вице-президент ПКР,

Михаил Буханов - представитель РУСАДА,

Александр Ивлев - председатель набсовета РУСАДА.

Мнение президента ОКР Станислава Позднякова