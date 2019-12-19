Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением по поводу сегодняшнего решения наблюдательного совета РУСАДА по апелляции по решению WADA от 9 декабря. ОКР сообщил, что 24 декабря рассмотрит этот вопрос на заседании исполкома организации.
Также в ОКР сообщили, что окончательное решение об апелляции примет Общее собрание членов РУСАДА. В Спортивном арбитражном суде (CAS) сторонами спора выступят WADA и РУСАДА.
"ОКР имеет право независимо выступить в качестве заинтересованной стороны, интересы которой могут быть ущемлены последствиями решений WADA", - говорится в сообщении комитета.
Общее собрание состоится в ближайшее время. На нем должны присутствовать представители ОКР, Паралимпийского комитета России (ПКР), РУСАДА и наблюдательного совета РУСАДА. На заседании 26 ноября, которое рассматривало вопрос санкций со стороны WADA, состав был таким:
"Считаю, что, с большой долей вероятности рекомендация Набсовета РУСАДА будет принята членами Общего собрания. Наблюдательный совет - орган независимый, в его состав входят уважаемые, компетентные коллеги, которые приняли сегодня взвешенное, обоснованное и мотивированное решение. И у нас нет оснований с ним не согласиться. По сути процедуры для Общего собрания членов РУСАДА рекомендация Набсовета носит такой же характер как для ВАДА рекомендации Комитета по соответствию", - приводит пресс-служба ОКР слова Позднякова.
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