"Ливерпуль" назвал состав на клубный чемпионат мира

"Ливерпуль" огласил заявку на клубный чемпионат мира. "Красные" начнут выступления на турнире с полуфинала.

Ранее стало известно, что "Ливерпуль" выставит две разные команды на четвертьфинал Кубка английской лиги и клубный чемпионат мира, так как оба турнира пройдут в одно время. Клубный чемпионат мира пройдет с 11 по 21 декабря, а матч 1/4 финала Кубка английского лиги с "Астон Виллой" - 17 декабря.

Полностью состав "красных" на турнир выглядит следующим образом:

Вратари

Алиссон,

Адриан

Защитники

Энди Лонерган,

Вирджил ван Дейк,

Деян Ловрен,

Джо Гомес,

Эндрю Робертсон,

Трент Александер-Арнольд

Полузащитники

Неко Уильямс,

Джорджиньо Вейналдум,

Джеймс Милнер,

Наби Кейта,

Джордан Хендерсон,

Алекс Окслейд-Чемберлен,

Адам Лаллана,

Кертис Джонс

Нападающие