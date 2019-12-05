"Ливерпуль" назвал состав на клубный чемпионат мира

"Ливерпуль" огласил заявку на клубный чемпионат мира. "Красные" начнут выступления на турнире с полуфинала.
Ранее стало известно, что "Ливерпуль" выставит две разные команды на четвертьфинал Кубка английской лиги и клубный чемпионат мира, так как оба турнира пройдут в одно время. Клубный чемпионат мира пройдет с 11 по 21 декабря, а матч 1/4 финала Кубка английского лиги с "Астон Виллой" - 17 декабря.
Полностью состав "красных" на турнир выглядит следующим образом:
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