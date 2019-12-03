Глава МОК созывает олимпийским саммит. Он поддержит Россию?

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт заявил, что глава МОК Томас Бах собирает олимпийский саммит по вопросам допинга, чтобы выразить поддержку России. Мероприятие состоится 6-7 декабря, а 9-го числа ВАДА примет решение по российскому делу.

Ранее комитет по соответствию ВАДА принял рекомендации для исполкома организации, в которых призвал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

"Незадолго до решения исполкома ВАДА по России Бах "внезапно" созывает еще один так называемый олимпийский саммит. Его название: "Борьба с допингом и защита чистых спортсменов". Ожидается глава ОКР Поздняков. Еще одна попытка Баха поддержать интересы России?" — написал Зеппельт в Twitter.