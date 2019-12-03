Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт заявил, что глава МОК Томас Бах собирает олимпийский саммит по вопросам допинга, чтобы выразить поддержку России. Мероприятие состоится 6-7 декабря, а 9-го числа ВАДА примет решение по российскому делу.
Ранее комитет по соответствию ВАДА принял рекомендации для исполкома организации, в которых призвал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
"Незадолго до решения исполкома ВАДА по России Бах "внезапно" созывает еще один так называемый олимпийский саммит. Его название: "Борьба с допингом и защита чистых спортсменов". Ожидается глава ОКР Поздняков. Еще одна попытка Баха поддержать интересы России?" — написал Зеппельт в Twitter.
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