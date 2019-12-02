СМИ: ВАДА нашло несоответствие по двум росийским биатлонистам

По сведениям Sports Integrity Initiative, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) нашло несоответствия в данных московской антидопинговой лаборатории, которые касаются двух биатлонистов. Об этом говорится в отчете ВАДА по возможным махинациям в базе данных.

Сообщается, что в 2017 году в базу были внесены данные о том, что российский биатлонист и биатлонистка сдали допинг-пробы, которые "предполагают неблагоприятный результат". В пробах были обнаружены метаболиты оксандролона и остарина.

В базе данных, которые были переданы ВАДА в 2019 году, эти данные отсутствуют. Есть информация о том, что спортсмены проходили тесты, но информации о запрещенных веществах нет.

В конце августа 2018 года Международный союз биатлонистов уведомил российскую биатлонистку о том, что занимается исследованием её образца на предмет возможного нарушения. 25 сентября 2018 года пользователей Quantum осуществил поиск в базе данных LIMS 2019 года по образцам этой спортсменки.