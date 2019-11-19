В Англии после нокаута умерла девушка-боец ММА

Девушка-боец ММА Саи Алетаха скончалась в Саутгемптоне от полученных во время боя травм. Он принимала участие в любительских соревнованиях, которые организовал один из спортивных залов.

26-летняя иранка получила повреждение головного мозга 16 ноября, а на следующий день умерла в больнице.

Ранее на турнире в Чечне умер 27-летний узбекский боец Бекзод Нурматов. В июле от полученных травм головного мозга скончался российский боксер Максим Дадашев.