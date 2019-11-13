Китайскому пловцу Сунь Яну грозит дисквалификация на 8 лет

Китайский пловец Сунь Ян может быть дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на восемь лет, сообщает АР. ВАДА рекомендовало Международной федерации плавания отстранить спортсмена на срок от 2 до 8 лет.

15 ноября состоится заседание спортивного арбитражного суда, где будет рассмотрен вопрос спортсмена. Во второй раз в истории заседание CAS будет открытым для общественности.

Ранее СМИ сообщали, что у Сунь Яна в сентябре 2018 года при внесоревновательном допинг-тестировании у него дома в Китае возник конфликт с допинговыми офицерами. Утверждалось, что охранник пловца разбил молотком пробирку с кровью, а сам Сунь Ян отказался сдать анализ мочи. Адвокат спортсмена заявил, что данная информация "неправдива".

FINA признала спортсмена невиновным, о чем сообщила Ассоциация плавания Китая (CSA). WADA обжаловало решение FINA в CAS.