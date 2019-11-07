Футболист Тарасов признался, что может дать "леща" женщине

Российский футболист Дмитрий Тарасов рассказал о своем отношении к женщинам. По его мнению, в семейных отношениях допустимо распускание рук.

Ранее певица Ольга Бузова обвинила Тарасова в домашнем насилии. Для футболиста это был второй брак. Сейчас футболист женат на Анастасии Костенко, которая ждет от него второго ребенка.

"Есть красная зона, в которую заходить женщина не должна, беременная она или нет. Пока не беременная, вообще может получить сразу, я считаю. Леща такого небольшого", - заявил футболист в интервью на Youtube-канале рэпера T-killah.