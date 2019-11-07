Черышев не сыграет за сборную России в ноябре

Полузащитник сборной России Дмитрий Черышев не поможет команде в матчах против Бельгии и Сан-Марино, которые состоятся 16 и 19 ноября. Футболист получил травму бедра в игре за "Валенсию" против "Лилля" в Лиге чемпионов. Из-за повреждения он пропустит около трех недель, сообщает Marca.

Кроме того, Черышев пропустит матчи с "Гранадой" и "Бетисом". Под вопросом его участие в игре Лиги чемпионов с "Челси" 27 ноября.

Черышев выступает за сборную России с 2012 года. Он провел 25 матчей, в которых забил 11 голов.