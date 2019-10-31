Фигурист Козловский рассказал, зачем вырвал букет из рук Бойковой

Фигурист Дмитрий Козловский рассказал о том, зачем вырвал букет из рук своей партнерши Александры Бойковой. Пара выиграла соревнования на этапе Гран-при Канады.



Козловский вырвал букет из рук Бойковой.

Инцидент произошел во время награждения. Фигуристка после этого заявила, что немного обиделась на партнера.

А мне разве было не обидно? До этого награждали парней, им дали букеты, а мне не досталось. Не факт, что букетик мне нужен. Но мне было бы приятно", - заявил Бойков в интервью Sport24.

Козловский и Бойкова впервые победила в серии Гран-при. В следующий раз зрители смогут увидеть их на этапе в Москве.