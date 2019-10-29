В Питере проходят обыски по хищениям при строительстве "Газпром Арены"

Следственный комитет (СК РФ) и экономическая полиция проводят обыски в Санкт-Петербурге по делу о хищениях при строительстве стадиона на Крестовском острове. В махинациях подозревается компания-поставщик систем безопасности, сообщает "РИА Новости".

Стадион на Крестовском острове был заложен в 2007 году, а строительство окончено в 2017 году. Стоимость постройки составила около 43 млрд рублей.

Стадион был использован во время чемпионата мира-2018. Летом 2020 года на "Газпром Арене" пройдут матчи чемпионата Европы. Зрители смогут увидеть сборную России, которая отобралась на турнир досрочно.