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В Питере проходят обыски по хищениям при строительстве "Газпром Арены"

Спорт » Командные виды » Футбол print

Следственный комитет (СК РФ) и экономическая полиция проводят обыски в Санкт-Петербурге по делу о хищениях при строительстве стадиона на Крестовском острове. В махинациях подозревается компания-поставщик систем безопасности, сообщает "РИА Новости".

Стадион на Крестовском острове был заложен в 2007 году, а строительство окончено в 2017 году. Стоимость постройки составила около 43 млрд рублей.

Стадион был использован во время чемпионата мира-2018. Летом 2020 года на "Газпром Арене" пройдут матчи чемпионата Европы. Зрители смогут увидеть сборную России, которая отобралась на турнир досрочно.

Темы футбол евро-2020 коррупция газпром арена
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