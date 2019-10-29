Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию

Шведский футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович объявил о том, что в скором времени вернется в Испанию. Игрок выступает в США с 2018 года. Ранее он играл за "Барселону".

В сезоне-2009/10 футболист провел за каталонскую команду 45 матчей, в которых забил 21 гол. Он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА.

"Привет, Испания! Знаете что. Я возвращаюсь!" - заявил Ибрагимович в Twitter.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может вернуться в Италию, где в его услугах были заинтересованы "Милан", "Интер" и "Наполи". Контракт футболиста с "Гэлакси" истекает 31 декабря.