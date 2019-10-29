Мама обещала Трусовой собаку за тройной аксель

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как ее мотивируют родители. За исполнение тройного акселя или победу на юниорском чемпионате мира ей обещали собаку.

"Мама обещала королевского пуделя за тройной аксель, а папа за юниорский чемпионат мира. Так что скоро у меня будет пудель", - сказала Трусова в интервью Olympicchannel.

Трусова дважды выиграла юниорский чемпионат. В своем первом сезоне во взрослом катании россиянка выиграла этап Гран-при в Канаде. Она установила два рекорда - в произвольной программе и по сумме баллов.