Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как ее мотивируют родители. За исполнение тройного акселя или победу на юниорском чемпионате мира ей обещали собаку.
"Мама обещала королевского пуделя за тройной аксель, а папа за юниорский чемпионат мира. Так что скоро у меня будет пудель", - сказала Трусова в интервью Olympicchannel.
Трусова дважды выиграла юниорский чемпионат. В своем первом сезоне во взрослом катании россиянка выиграла этап Гран-при в Канаде. Она установила два рекорда - в произвольной программе и по сумме баллов.
Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.