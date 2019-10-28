Лидер группы Muse поблагодарил Трусову за катание под его музыку

Мэттью Беллами, фронтмен британской группы Muse поблагодарил российскую фигуристку Александру Трусову за использование его музыки. В произвольной программе россиянка каталась под композицию Pray, которая является саундтреком к сериалу "Игра престолов".



Александра Трусова и группа Muse.

"Поздравляю Александру Трусову с победой на Skate Canada с тремя четверными прыжками, и спасибо за использование Pray в качестве звуковой дорожки", - написал Беллами в Instagram.

Трусова в произвольной программе установила мировой рекорд, набрав 166,62 балла. Также она установила лучшее достижение по сумме баллов (241,02).

Все новости фигурного катания: Загитова, Медведева, Туктамышева, Трусова, Щербакова, Косторная