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Источник Правда.Ру

Лидер группы Muse поблагодарил Трусову за катание под его музыку

Спорт » Фигурное катание print

Мэттью Беллами, фронтмен британской группы Muse поблагодарил российскую фигуристку Александру Трусову за использование его музыки. В произвольной программе россиянка каталась под композицию Pray, которая является саундтреком к сериалу "Игра престолов".


Александра Трусова и группа Muse.

"Поздравляю Александру Трусову с победой на Skate Canada с тремя четверными прыжками, и спасибо за использование Pray в качестве звуковой дорожки", - написал Беллами в Instagram.

Трусова в произвольной программе установила мировой рекорд, набрав 166,62 балла. Также она установила лучшее достижение по сумме баллов (241,02).

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Темы muse мэттью беллами фигурное катание александра трусова серия гран-при (фигурное катание)
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