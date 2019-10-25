Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА. На счету наших соперников коэффициент 44,849. Российские клубы заработали рейтинг 43,883.
Перед началом третьей еврокубковой недели Россия немного опережала Португалию, в среду мы потеряли шестое место, а в четверг отрыв оппонентов стал уже более очевидным. Теперь российским клубам необходимо набрать на 6 очков больше, чтобы вернуть позиции.
На этой неделе Россия заработала 2 очка (коэффициент 0,333), а Португалия - 7 (коэффициент 1,400).
Следующая еврокубковая неделя состоится с 5 по 7 ноября. Команды поменяются полями.
Фото: eurocups.ru
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