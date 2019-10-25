Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА. На счету наших соперников коэффициент 44,849. Российские клубы заработали рейтинг 43,883.

Перед началом третьей еврокубковой недели Россия немного опережала Португалию, в среду мы потеряли шестое место, а в четверг отрыв оппонентов стал уже более очевидным. Теперь российским клубам необходимо набрать на 6 очков больше, чтобы вернуть позиции.

На этой неделе Россия заработала 2 очка (коэффициент 0,333), а Португалия - 7 (коэффициент 1,400).

Результаты российских клубов:

ЛЧ "Лейпциг" - "Зенит" - 2:1

ЛЧ "Ювентус" - "Локомотив" - 2:1

ЛЕ ЦСКА - "Ференцварош" - 0:1

ЛЕ "Трабзонспор" - "Локомотив" - 0:2

Результаты португальских клубов:

ЛЧ "Бенфика" - "Лион" - 2:1

ЛЕ "Порту" - "Рейнджерс" - 1:1

ЛЕ "Спортинг" - "Русенборг" - 1:0

ЛЕ "Бешикташ" - "Брага" - 1:2

ЛЕ "Арсенал" - "Гимарайнш" - 3:2

Следующая еврокубковая неделя состоится с 5 по 7 ноября. Команды поменяются полями.

Фото: eurocups.ru