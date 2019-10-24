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Фанаты в Москве атаковали машину Макгрегора

Спорт » Одиночные виды » Единоборства print

Болельщики бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора атаковали машину ирландца после того, как тот покинул пресс-конференцию. Фанаты продолжительное время бежали за автомобилем, мешая движению.


Фанаты Макгрегора бегут за его машиной.

Макгрегор сегодня дал пресс-конференцию в Москве. На ней он назвал дату следующего боя. В октагон ирландец вернется 18 января. Бой пройдет в Лас-Вегасе. Соперник ирландца пока неизвестен.

Макгрегор - бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. На счету ирландца 25 боев в профессионалах, в которых он одержал 21 победу. Последний поединок он проиграл год назад Хабибу Нурмагомедову.

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Темы ufc конор макгрегор смешанные единоборства
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