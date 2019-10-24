Болельщики "Ливерпуля" перепутали Гент с Генком и не попали на матч

Два болельщика "Ливерпуля" в среду собирались посмотреть матч любимой команды против бельгийского "Генка", но не смогли сделать этого из-за собственной ошибки. Фанаты просто перепутали города Генк и Гент, где также выступает известный футбольный клуб.

На поездку каждый потратил 150 евро, еще в 70 обошелся билет на стадион. Свою ошибку фанаты поняли лишь за полчаса до начала игры. Добраться до Генка к началу встречи не было возможности - дорога составляет примерно 1,5 часа. В итоге болельщики отправились в ближайший паб и посмотрели игру по телевизору.

В клубе "Гент", когда узнали о случившемся, пообещали провести для мужчин урок географии. Также их пригласили на стадион, где в четверг "Гент" встретится с немецким "Вольфсбургом".

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