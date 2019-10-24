Российских фигуристов в Канаде допросили о наркотиках

Российские фигуристы добирались на Гран-при Канады больше суток. О подробностях перелета из Москвы в Келоуну рассказала Бетина Попова. Спортсмены опоздали на пересадочный рейс в Калгари из-за того, что задержался багаж.

На рейсе, кроме Поповой, присутствовали Александра Трусова, Андрей Лазукин, Серафима Саханович, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Сергей Мозгов, Софья Евдокимова и Егор Базин.

"Получили чемоданы, понимаем, что 15 минут остается, мы бежим на регистрацию, на регистрации очередь, мы вперед этой очереди. «Извините, мы все опаздываем». Становимся, а нам говорят: «Да-да, все хорошо, но вы уже не успели». Нас можно было под музыку Бенни Хилла выпускать, мы бы бегали туда-сюда с чемоданами", - заявила Попова.

Также она рассказала о том, какие вопросы задавали канадские пограничники российским фигуристам.

"На паспортном контроле меня спрашивают: «А вы везете каннабис?». Я такая: «Куда, зачем, почему? Вроде бы нет. Вы что-то обо мне знаете, чего не знаю я?». То есть какой-то странный у нас был досмотр", - заявила Попова.

Читайте также:

Макгрегор объявил о возвращении в октагон

Медведева и Трусова будут в одной разминке на Гран-при Канады

Макгрегор опоздал на пресс-конференцию в Москве на два часа