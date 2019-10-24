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Макгрегор обвинил Нурмагомедова в отсутствии патриотизма

Спорт » Одиночные виды » Единоборства print

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор дал пресс-конференцию в Москве. Он обвинил Хабиба Нурмагомедова в том, что тот бьется не за Россию.

"Вы видели, чтобы Хабиб поднимал флаг России? Я ни разу не видел. Его отец хотел бы видеть реванш, а он нет. Потому что боится, что не сможет долго бороться", - заявил Макгрегор.

Также ирландец сказал, что Хабиб опасается лично его. Боец обвинил россиянина в том, что тот убежал перед его пресс-конференцией.

"Все знают, кто такие дагестанцы. Они всегда бегут и боятся. Хабиб скрывается сейчас. Он убежал со своей пресс-конференции, это в его стиле. Но я доберусь до него", - заявил Конор.

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Темы конор макгрегор хабиб нурмагомедов смешанные единоборства
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