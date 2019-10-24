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Источник Правда.Ру

Канадский хоккеист Сопел рассказал об "адской" жизни в России

Спорт » Командные виды » Хоккей print

Канадский хоккеист Брент Сопел в подкасте Spittin Chiclets вспомнил о своей карьере в КХЛ. Форвард по два сезона провел в новокузнецком "Металлурге" и "Салавате Юлаеве".

"В Новокузнецке я играл полтора года. Там адище! В основном я ел в ресторанах, там есть пара мест. Я заходил в продуктовые магазины, но однажды увидел там крысу весом килограмма четыре. Больше туда не заходил", — рассказал Сопел.

По мнению канадца, жизнь в России и Северной Америке значительно отличается. Сопел заявил, что в КХЛ заметил большую разницу между богатыми и бедными людьми.

"Я встречал на улицах бабушек с коровами на привязи. Это их способ выжить. Начинаешь понимать, как у нас в США хорошо. В России больше всех миллионеров, но остальные люди живут плохо", — считает хоккеист.

Сопел заявил, что выступал в КХЛ из-за того, что в России ему платили больше, чем в НХЛ. Вместе с тем, уровень лиги он назвал высоким.

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Темы кхл хоккей брент сопел новокузнецк
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