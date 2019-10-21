Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием

Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America. Соревнования проходили Лас-Вегасе. На свой номер россиянка вышла в кимоно, под которым было красно-черное платье.
Ранее Щербакова выиграла этап в Лас-Вегасе. 15-летняя чемпионка России впервые выступала на взрослом уровне. В произвольной программе спортсменка выполнила четверной лутц и каскад четверной лутц+тройной тулуп.
За свой каскад Щербакова получила наивысший бал в женском катании, если учитывать один элемент.
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