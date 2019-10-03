Матч ЛЕ "Дюделанж" - "Карабах" был остановлен из-за флага НКР

Матч второго тура группового турнира Лиги Европы между "Дюделанжем" (Люксембург) и "Карабахом" (Азербайджан) был остановлен на 31-й минуте. После того, как счет стал 2:0 в пользу азербайджанской команды, над полем появился дрон с флагом Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Азербайджанские футболисты посчитали это провокацией и обратили внимание судьи. Арбитр увел команды в подтрибунные помещения.

На 11-й минуте первый гол в ворота "Дюделанжа" забил Абдулла Зубир, второй мяч на счету Мичела. Игра будет возобновлена по решению арбитра.

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