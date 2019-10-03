ЦСКА потерпел второе поражение подряд в Лиге Европы

ЦСКА на своем поле уступил "Эспаньолу" во втором туре Лиги Европы. Встреча состоялась на "ВЭБ Арене" в Москве и завершилась со счетом 2:0. Первый гол каталонская команда забила на 64-й минуте - отличился китайский нападающий У Лэй.



ЦСКА - Эспаньол. Гол У Лэя

Лидер чемпионата России пытался отыграться, но вместо этого пропустил второй мяч. Гол на 95-й минуте после ошибки защитника армейцев Магнуссона забил Кампусано.

ЦСКА потерпел второе поражение подряд в Лиге Европы. В первом туре армейцы были разгромлены "Лудогорцем" в Болгарии (1:5). Через три недели команда на своем поле примет венгерский "Ференцварош".

Армейцы после двух туров расположились на последнем месте в группе. Лидирует с шестью очками "Лудогорец", который сегодня обыграл "Ференцварош" со счетом 3:0.

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